波士顿爆炸案嫌疑人重伤入院 面临刑事指控

美国联邦检察官周日准备对波士顿爆炸案嫌疑人Dzhokhar Tsarnaev提起刑事指控。该嫌疑人于19日被捕，因重伤入院治疗，并受到严密看守。嫌疑人被捕前被子弹击穿喉部，声带严重受损目前还不能讲话。图为嫌疑人被捕前藏身小艇时直升机通过热成像仪器所拍摄的画面。路透