波士顿爆炸案将按“恐怖行为”处理--白宫

新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透华盛顿4月15日 - 一名白宫官员周一表示，白宫尚不清楚是何人计划并实施了波士顿马拉松赛爆炸案，但正在按“恐怖行为”进行处理。
“设多个爆炸装置明显是恐怖行径，本案看上去正是这样，将被作为恐怖行为进行处理，”这名官员表示。
“但我们还不知道何人实施了这起袭击，必须通过彻底调查确定波士顿爆炸事件是由恐怖组织、外国人还是美国人所为，”这名官员说道。(完)
(编译 梁睿雪; 审校 程琳)
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路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。