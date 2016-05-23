波士顿联储总裁称经济接近满足美联储升息条件--FT

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿5月22日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦对英国金融时报(FT)表示，(美国经济)“接近全面达到”美联储升息的条件。
根据FT周日刊登的文章，罗森格伦称经济和金融指标已经变得更加乐观，他准备支持收紧货币政策。
“我会对即将公布的数据较为敏感，但我认为，截至目前会议记录里列出的多数条件似乎...接近全面满足，”罗森格伦称。他今年在美联储联邦公开市场委员会具有投票权。
上周美联储公布的4月会议记录显示，美联储官员认为美国经济或许已经准备好6月再次升息。
会议记录公布后，之前一直在下调今年进一步收紧政策预期的金融市场，很快调高对6月升息的押注。
决定是否升息时，美联储将以经济改善程度、就业市场是否持续转强，以及通胀率是否升向2%目标为依据。
罗森格伦对金融时报表示，鉴于第一季经济预计较上年同期温和增长0.5%，美联储已为成长改善设定了一个“相对较低的门槛”。他也表示，美国在实现通胀目标方面取得进展，并指出全球不利情势的影响已见弱化。
“由于我们现在更加接近充分就业，而且更加接近通胀目标，所以现在我更有信心认为，情势更趋正常是合理的，”他表示。
罗森格伦表示，英国是否留在欧盟的公投，应该不致对美国货币政策调整构成阻碍，除非这项公投导致市场剧烈动荡。在该公投举行前一周，美联储将于6月14-15日召开政策会议。
“公投本身应不会成为改变货币政策的理由，”他表示，“如果金融情势出现重大变化，迫使我们大幅调整对未来的展望，那么这将是我们应该予以考虑的事情。”(完)
(编译 李春喜/陈宗琦；审校 许娜)
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