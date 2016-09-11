推迟加息将面临越来越大的风险--波士顿联储总裁罗森格伦

路透马萨诸塞州昆西9月9日 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周五表示，一直不愿加息的美联储如果等待太久才行动，那么其将面临越来越大的风险，所以逐渐收紧政策或许是恰当的。

在这又一个表明美国加息将临近的信号中，罗森格伦称“预估面临的风险正越来越趋于双向。”他表示，这意味着尽管海外经济体放缓仍是一个担忧，但美国经济已经展现出了韧性，而如果美联储的政策仍过久地维持不变，那么经济甚至有可能会过热。

罗森格伦历来是美联储的一位鸽派官员，对美国今年加息愈发笃定。他援引英国公投脱欧作为美国经济对外部冲击展现出抵抗力的例子。“还存在美国经济增速远远超过目标的长期风险，”他说。

“如果我们希望确保保持充分就业，逐渐收紧可能是适宜的，”罗森格伦说。他今年在美联储制定货币政策的委员会中有投票权。

“有充分理由继续致力于货币政策的逐步正常化，”他表示。

罗森格伦没有提及他是否预计年底前会有一次加息，但此番表态似乎与叶伦上个月的讲话相一致。后者当时称加息的理由“正在增强”。

罗森格伦表示，今年迄今“温和的”薪资压力意味着就业市场正在趋紧，明年可能会远超过“充分就业”。展望今年余下的时间，他表示未来两个季度美国国内生产总值(GDP)增速可能会反弹，达到逾2%的水平。(完)