波士顿联储总裁罗森格伦为QE3购债计划设下明确目标

路透麻省韦尔斯利11月1日电---美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周四表示,联储的购债计划应至少持续到失业率降至7.25%以下.他提出的计划可能为联储量化宽松政策设置了迄今以来最明确的截止目标.

根据他的观点,只要通胀预期继续受到抑制,美联储大规模资产购买行动就应持续下去,而失业率如果跌破7.25%的门槛,宽松计划也不一定会停下来.

罗森格伦进一步讨论了央行维持超宽松货币政策时应该采用什麽样的参数,希望联储把近零利率水准一直维持到失业率降至6.5%.

美国9月失业率处在7.8%的水平.政府将在周五公布10月非农就业报告,其中也将包括失业率.

美国就业市场疲弱且经济成长步履蹒跚,促使联储在9月推出第三轮量化宽松政策(QE3),根据该计划联储每月将购买400亿美元债券,且没有设定截止期限.

美联储曾表示,将一直购买抵押贷款支持债券,可能也包括公债,直至就业市场前景"明显"改善.美联储决策者们目前正在试图给出"明显"改善的定义.罗森格伦的表述是目前为止最具体的.

罗森格伦称,"我个人的判断是,只要中期通胀和通胀预期表现良好,我们就应该继续大力购买资产,至少保持到全国失业率降至7.25%下方,然後再评估形势."他明年在美联储政策会议上有投票权.

罗森格伦称,他将约7.25%的失业率视为一个门槛,而非一个自动引发政策转变的触发器.他是美联储内坚定的鸽派.

美联储其他决策者对"明显"改善的描述都比较笼统.目前美联储已购买约2.3万亿美元长期证券,为推动经济走出几十年来最严重衰退的阴影采取了前所未有的举措.

**低水平利率计划**

但在罗森格伦为调整联邦基金利率划定具体门槛前,其他区域联储总裁也给出了具体方案.

据过去两次政策会议纪录显示,决策者似逐渐倾向於设定正式门槛,例如通胀率和失业率到达某个水平,美联储就会退出大举提振经济的措施.

"我本人的看法是,如果通胀压力仍受抑制,那麽失业率需要达到类似6.5%这样的水平,联邦基金利率才能从零区间上调,"罗森格伦说.

罗森格伦不断呼吁采取强有力的政策措施来降低失业率.

10月就业报告料将显示,上月非农就业岗位新增12.5万个,失业率小涨.2009年美国失业率一度高达10%.(完)

--编译 郑茵/兰秀娟/梁睿雪;审校 程琳

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