波士顿联储总裁称缩减刺激计划“为时尚早”

路透10月2日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三表示，经济成长缓慢和就业市场疲弱意味着，未来几年美国经济还需要宽松货币政策的支持。

罗森格伦表示，他“明确地强烈”支持美联储上月维持购债计划不变的意外决定，并补充称，缩减该计划“还为时尚早”。

他说，美国政府目前关门可能进一步推迟削减刺激计划，因为政府不再公布官方经济数据。

罗森格伦指出，美联储可能甚至需要等到拿到10月数据之后，再评估政府关门以及即将到来的提高政府举债上限之争所产生的影响。

“这确实推后了我们可以真正评估经济形势的时间，”他说。

“如果经济发展符合预期，那么我认为，实施的政策应包括接下来几年非常缓慢的撤出宽松举措，只有数据印证我们对实质GDP和就业市场改善的预估时，才能这样做，”罗森格伦在尚普兰湖商会(Lake Champlain Regional Chamber)表示。

罗森格伦今年在美联储联邦公开市场委员会具有投票权。

他说，6月就业数据不及预期，并称，担心长期市场利率升得太高，有可能令经济成长减缓，此外财政政策不确定性和GDP成长缓慢也是担忧因素。

“如果不是美国出现这些财政问题，如果实质GDP和就业数据比较强劲，那么9月采取一些行动是比较适当的，”他说。“取决于数据表现的政策不能总是提前明确‘发出暗示’。”

他指出，实际上，由于就业增长如此疲弱且通胀率较低，美联储这两方面的目标在2016年以前都不能实现。

“我认为，资产购买计划的调整仍要看数据表现如何，我们应努力使经济走上正轨，从而尽早实现美联储的双重使命--失业和通胀，希望到2016年会实现，”他说。

如果经济成长真的超过预期，那么美联储可以更快地撤出宽松举措，但倘若意外缓慢，“我们可以而且应该提供比当前预期更多的宽松举措。”

他说，结论就是，“如果经济改善不如预期，我们不应缩减货币宽松政策。”(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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