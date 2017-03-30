波士顿联储总裁罗森格伦称美国今年应当再升息三次

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透波士顿3月29日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三表示，鉴于经济的强健程度，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年应当再升息三次。
“(2017年的)基本情况将是收紧四次，以反映经济的强健程度。我认为经济的表现允许有规律地进行更多次的利率正常化行动，”罗森格伦在波士顿经济俱乐部发表讲话称。
美国失业率目前为4.7%，通胀率也在升向联储2%的目标水平。罗森格伦指出，除非经济指标恶化，否则若美联储等待过久才开始更有规律地收紧政策，将会面对更大风险。
“如果经济运行过热，可能最终需要加快调整货币政策速度，这可能导致经济与就业市场自大衰退以来取得的巨大进展面临风险，”他说。
罗森格伦还补充道，看起来美联储有可能在2017年底前实现充分就业和通胀目标。
谈及特朗普政府的财政计划时，罗森格伦称其为一个不确定性的源头。(完)
(编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
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