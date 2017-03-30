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市场报道 | 2017年 3月 30日 星期四 21:37 BJT

美国热股：Boston Scientific将以4.35亿美元收购瑞士医疗设备商Symetis

路透3月30日 - Boston Scientific Corp周四表示，将以4.35亿美元收购瑞士医疗设备厂商Symetis SA。

Boston Scientific 周四盘初下滑1.3%，报24.40美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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