波士顿爆炸嫌犯早已上美国观察名单

消息人士周二称，波士顿马拉松爆炸案嫌疑人之一塔梅尔兰(图中下方)的名字此前已在美国政府高度机密的数据库中，该名单上的人被认为是潜在的恐怖分子。然而这份名单规模庞大，因此并不意味着当局会对其进行密切监控。上周五塔梅尔兰被警方击毙，其弟焦哈尔于当天晚些时候被捕。路透