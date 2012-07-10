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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 10日 星期二 11:48 BJT

台湾银行上海分行10日正式成立

台湾银行周一表示，其旗下上海分行将於7月10日正式成立，此前中国银行台北分行亦在6月底开业，意味着两岸金融交流更进一步。评论认为这两家呼声极高的“清算行”相继投入市场营运，意味着两岸货币清算机制建立的日子已不远。

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