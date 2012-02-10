中国有关部门调查疑似“假鸡蛋”

路透北京2月10日电---新华社周五报导称，有关部门正对煮熟後有弹性、或导致男性不育的鸡蛋进行调查。

新华社称，这些鸡蛋蛋黄坚硬难以食用，令人怀疑是假鸡蛋，全国市场已发现少量这种鸡蛋。国内媒体和网络将这种鸡蛋称为“橡皮蛋”或“乒乓球蛋”。

新华社称，一些消费者怀疑，无良商家为赚取利润，制售假鸡蛋，为缓解消费者担忧，有关部门已展开调查。

但报导指出，导致蛋黄坚硬的原因有两种：鸡蛋长期置于低温环境，或饲料添加过多棉酚物质。

报导还称：“棉籽饼是棉籽提取油之後的残渣，富含蛋白质，经常被用於加工鸡饲料。但棉籽中含有一种叫‘棉酚’的物质，如果含量过高，会对男性生殖系统造成一定影响。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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