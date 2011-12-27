《碟中谍4》圣诞节登顶 克鲁斯再次成为票房保证

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶12月26日电(记者 Bob Tourtellotte)---《碟中谍4：幽灵协议》在圣诞节的周末轻而易举地击败各路对手，成为票房冠军。
根据发行商派拉蒙影业的数据，在截止到周一的四天中，《碟中谍4：幽灵协议》的北美票房总计约4,600万美元。自上周末在Imax和其他大屏幕影院上映以来，该片的总票房约达到7,860万美元。
截止到周日，这部耗资1.45亿美元影片的全球票房已达到了1.4亿美元。
派拉蒙影业发行总裁哈里斯(Don Harris)表示："我们对该片的推广方式感到满意，起初是高价出售大屏幕播放权，接着让影评和公众在电影上映前造势。"
在经历了最近几年的票房低谷後，该片对主演汤姆·克鲁斯的重要之处在於，《碟中谍4：幽灵协议》的成功意味着他重新成为票房保证。
此外，华纳兄弟出品的《大侦探福尔摩斯：诡影游戏》(Sherlock Holmes: A Game of Shadows)在过去四天中以3,180万美元的票房居第二位，随後是20世纪福克斯出品的家庭喜剧片《埃尔文与花栗鼠3》(Alvin and the Chipmunks:Chipwrecked)，它的票房成绩为2,000万美元，惊悚片《龙纹身的女孩》(The Girl With the Dragon Tattoo)以1,940万美元的票房成绩位居第四。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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