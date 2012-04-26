光大国际副主席李学明因家庭背景报导辞任

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港4月25日电---在中国从事环保能源和水务的光大国际有限公司(0257.HK)周三宣布,其副主席兼执行董事李学明已於今日辞任.市场传言李学明与前重庆市委书记薄熙来有亲戚关系.
光大国际在联交所发布公告称,李学明告知公司为公司及股东整体利益着想,决定辞去董事会及相关职务,以减少近日媒体对其家庭背景相关报导,对公司可能的负面影响.
光大未就李学明身份作说明,仅表示,媒体关於其家庭背景的报导与公司日常业务及运作没有任何关系,目前及将来不会影响公司及其附属公司的日常业务及运作.
市场传言李学明与薄熙来有兄弟关系,稍早光大国际执行董事兼行政总裁陈小平在股东大会後表示,现阶段未能就李学明身份进行判定,不过董事会已经意识到外界的疑虑,因此已安排董事进行专门的查询.
陈小平称,李学明是於2003年由大股东中国光大集团推荐出任光大国际董事,对光大国际的发展提出专业、客观及具建设性的意见,但不直接参与公司管理或日常运作,而公司管理及日常运作由管理委员会负责.(完)
--记者 李珊珊; 审校 乔艳红 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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