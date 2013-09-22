薄熙来被判无期 剥夺政治权利终身

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透北京9月22日 - 中国山东济南市中级法院周日对中国原重庆市委书记薄熙来一案公开宣判，认定其犯受贿罪、贪污罪、滥用职权罪，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。
中国新华社快讯称，“法庭对被告人薄熙来以受贿罪、贪污罪、滥用职权罪依法判处刑罚，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。”
法庭认定被告人薄熙来受贿金额2,044万余元。起诉指控薄熙来认可其妻、其子收受徐明支付的机票费用中，134万余元因证据不足，不予认定。
此前该案于8月22日-26日在山东济南市中级法院公开审理。薄熙来几乎对所有指控予以否认。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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