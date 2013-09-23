版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 9月 23日 星期一 10:00 BJT

薄熙来一审被判无期 剥夺政治权利终身

堪称中国世纪大案的原重庆市委书记薄熙来一案周日公开宣判。中国山东济南市中级法院官方微博刊登的判决书称，认定薄熙来犯受贿罪、贪污罪、滥用职权罪，数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。图为薄熙来。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐