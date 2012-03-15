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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 15日 星期四 13:19 BJT

薄熙来不再兼任重庆市委书记

中国中共中央宣布国务院副总理张德江接替薄熙来，兼任担任重庆市委书记。新华报道："张德江同志兼任重庆市委委员、常委、书记；薄熙来同志不再兼任重庆市委书记、常委、委员职务。"温家宝周三答记者问时称指出现任重庆市委和市政府必须反思，并认真从王立军事件中吸取教训。路透

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