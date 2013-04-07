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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 7日 星期日 09:49 BJT

邹市明职业赛首秀胜出

曾两度获得奥运会拳击金牌的中国运动员邹市明周六在澳门迎来了其首场职业比赛，在一场四回合比赛中以40-36分数击败墨西哥拳手埃里扎·瓦伦祖埃拉(Eleazar Valenzuela)，拿下了进军职业赛场后的首场胜利。现年31岁的邹市明还曾三次赢得世界业余拳击锦标赛冠军。路透

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