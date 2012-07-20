拳击前瞻：女拳手更引人注目

2011年11月15日在伦敦奥运拳击馆举行的测试赛中，中国女拳手林金梅(左)与澳大利亚选手Bianca Elmir在比赛中。 REUTERS/Paul Hackett

路透7月10日都柏林电(记者Padraic Halpin) ---女拳击手将在伦敦奥运会上首次亮相，拳击是夏季奥运会上最後一个只允许男性参加的项目。女子拳击成为奥运正式比赛项目将带来一系列变化，四年後的里约热内卢或许会看到职业拳手出现在奥运赛场。

女子拳击运动一直以来不被国际认可。而这次奥运会上，女子拳击将会产生三块金牌，男子拳击从北京奥运会上的11个重量级别缩减到10个。

女子拳击也许是2012年伦敦奥运的最大新突破，但仍有人在质疑女性是否应进行拳击运动。

前世界超轻量级拳王，2004年奥运会银牌得主阿米尔·可汗(Amir Khan)对女子参加拳击运动感到恼怒，同时，业余拳击大国古巴也拒绝女性参加拳击比赛，古巴主教练2009年时说，“女性是为美丽而生的，而不是互相击打头部。”

本届奥运会中有望大放异彩的女子拳击名将包括印度的科姆(Mary Kom)和爱尔兰的泰勒(Katie Taylor)，两位都是本国的体育英雄，共获得9个世界冠军，并且积极推动女子拳击加入奥运会项目，她们将在奥运会上证明反对者的看法是错误的。

伦敦奥运会也许是最後一届没有职业拳击运动员参赛的奥运会，篮球和网球等项目都有职业选手参加奥运会比赛，拳击运动管理机构也看到了这点，他们正积极推动职业运动员参加奥运会，夺取金牌。

国际拳联(AIBA)主席吴经国说，将有超过50位职业拳击手将出战2016年里约热内卢奥运会，选拔渠道是新的世界拳击联赛(WSB)和即将推出的国际拳联职业联赛(APB)，後者正是吴经国一手提出的设想。吴经国最近被提名为国际奥林匹克委员会(IOC)执行委员会委员，他提出修补现有电脑计分模式，拳手不佩戴头盔，鼓励拳手靠技术赢得比赛，但他的计划可能遭遇有关拳手安全的担忧。

奥运会逐步淘汰业余拳击选手也意味着伦敦奥运会可能是最後一次为职业拳击经纪人提供如此丰富选择的机会了，经纪人希望能挖掘出下一个德拉-霍亚(Oscar De La Hoya)或者弗拉基米尔-克里琴科(Wladimir Klitschko)，二者都是90年代的奥运金牌得主，之後开始转战职业拳坛并大获成功。

在拳击场上，古巴急切的想扭转2008年北京奥运会只得一金的局面，古巴在北京之前的四届奥运会上将21枚拳击金牌收入囊中。

56公斤级选手埃尔瓦里兹(Lazaro Alvarez)和81公斤级选手朱力奥-凯撒(Julio Cesar)在去年的世锦赛中为古巴夺冠，而去年世锦赛中一枝独秀的是乌克兰队。乌克兰自16年前参加奥运会以来，在拳击项目上共获2枚金牌，乌克兰本届奥运会应有能力至少获得两枚金牌。(完)

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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