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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 23日 星期四 13:55 BJT

拳王塔皮亚死因确定为心脏病

已故拳王约翰尼·塔皮亚(Johnny Tapia)的尸检报告周三公布结果，其体内并没有发现非法药品，死因为心脏病导致的意外身亡。45岁的塔皮亚今年五月被发现死於家中，他曾在超蝇量级、最轻量级和羽量级三个级别中共五次赢得拳王金腰带，职业生涯共取得了59胜5负2平，30场击倒对手的卓越战绩。

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