《天降杀机》创下“007”影片北美最佳开局

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透11月11日电（记者 Chris Michaud/Lisa Richwine）---第23部007电影《天降杀机》周末登陆美国和加拿大，首周末票房收入达8,780万美元，高於此前任何一部007影片。
该片发行商索尼影业称，自10月26日《天降杀机》在北美之外的国际市场上映以来，总票房收入已达5.186亿美元。其中《天降杀机》在北美之外的总票房已经达到4.286亿美元。
《天降杀机》轻松从迪士尼(DIS.N)动画片《无敌破坏王》手中夺走周排行榜榜首，後者周五至周日期间的票房收入为3,300万美元，排名滑落至第二位。
丹泽尔·华盛顿(Denzel Washington)参演的《Flight》排名第三，录得1,510万美元票房收入。
2008年，上一部007电影《量子危机》首映时在北美获得6,800万美元票房收入，也创造了当时的记录。
“我们一直非常看好007影片，不过我认为谁都没有想到票房收入居然这麽高。”索尼影业全球发行部门总裁Rory Bruer表示。
“有多少影片能够在两周多的时间里创造超过5亿美元的票房？该片在每个国家的上映都非常成功。它会创造历史的。”Bruer说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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