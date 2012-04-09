《饥饿游戏》北美票房实现三连冠

路透4月8日电---电影《饥饿游戏》力压两部3D版《泰坦尼克号》和《美国派4：美国重逢》，连续第三次高居北美周末票房榜首。

根据周五发布的票房估计，从上周五至周日，《饥饿游戏》在美国和加拿大影院的票房为3,350万美元，从而令该部影片上映三周的北美票房总计达3.028亿美元。

复活节周末，《饥饿游戏》的票房继续领跑，超过喜剧系列影片《美国派4：美国重逢》和为纪念“泰坦尼克号”沉没100周年上映的3D版《泰坦尼克号》的票房，连续第三周夺得票房冠军。

截止周日，该部影片自上映以来的海外票房为1.571亿美元，从而令其在国内外总计收获票房4.6亿美元。

《饥饿游戏》由狮门影业LGF.N出品，讲述是一群少男少女被迫卷入一项生存竞赛的故事，该影片3月23日开始在影院上映，首周北美票房高达1.525亿美元，成为上映首周票房第三高的影片，同时还是创下票房最高记录的非续集电影。

周末北美票房排名第二的是《美国派4：美国重逢》，预计入账2,150万美元。该影片国际票房为1,930万美元，从而令其全球票房达4,080万美元。

3D版《泰坦尼克号》上周三在北美各大影院放映，截止本周日全球票房预计达6,120万美元，其中上周五至周日三天在北美收入1,740万美元，在北美票房榜排名第三，与票房预测吻合。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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