博元投资因重大信息披露违法被终止上市 为中国股市首家

路透北京3月21日 - 中国上海证券交易所周一宣布，珠海市博元投资股份有限公司股票600656.SS自3月29日起进入退市整理期交易。*ST博元是证监会2014年《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》实施后，证券市场首家因触及重大信息披露违法情形被终止上市的公司。

上证所新闻稿表示，*ST博元自2015年3月26日被中国证监会移送公安机关至今，股票仍处于暂停上市状态。公司在上交所作出终止上市决定时不具备恢复上市条件。此外，公司尚未对已被行政调查查明的违法违规事实进行改正，也未对可能的民事赔偿承担作出安排。

新闻稿指出，上证所依法对*ST博元股票作出终止上市决定，不受公司是否重整影响。而且从公司披露情况看，公司向法院申请重整，但目前尚未被裁定受理，从而尚未进入正式法定程序；公司申请破产重整历时近7个月未有实质进展，也未作出有约束力的具体安排。

新闻稿称，根据规定，*ST博元将于3月29日进入退市整理期，交易30个交易日。退市整理期股票及其交易的特殊安排主要包括：公司股票简称将由“*ST博元”变更为“退市博元”，涨跌幅限制为10%。

退市整理期交易期限为30个交易日，期间的全天停牌不计入退市整理期，但累计停牌不得超过5个交易日；上交所将每日公布当日买入、卖出金额最大的五家会员证券营业部的名称及各自的买入、卖出金额；*ST博元在退市整理期间不得筹划或者实施重大资产重组。

投资者参与退市整理期交易应遵守个人投资者买入退市整理股票的，应当具备2年以上的股票交易经历，且以本人名义开立的证券账户和资金账户内的资产（不含通过融资融券交易融入的证券和资金）在人民币50万元以上。

不符合以上规定的个人投资者，仅可卖出已持有的退市整理股票；首次买入退市整理股票的投资者，需签署《退市整理股票风险揭示书》；遵守上交所有关业务规则的规定，不得从事异常交易行为。

另外，*ST博元在股票被摘牌前，在退市整理期期间，公司仍应按照有关法律法规和业务规则的规定及相关监管要求。公司目前尚未披露2015年度报告，因*ST博元重大信息披露违法，上交所终止其股票上市，与公司是否已经披露年报没有关系。

上证所要求*ST博元对退市整理期的交易安排和股票将被摘牌的风险进行充分披露。具体要求包括进入退市整理期交易相关情况公告的披露时点、风险提示公告的披露时点和次数、股票转入股转系统的安排等方面。

根据规定，*ST博元上证所被摘牌后，其股份应当转入全国中小企业股份转让系统进行转让。如*ST博元未按规定安排股份转入股份转让系统进行转让，上证所自其股票进入股份转让系统转让之日起的三十六个月内，不受理公司的重新上市申请。

*ST博元终止上市后，如满足重新上市条件，可以向上证所提出重新上市申请。根据法律规定，就*ST博元因重大信息披露违法给投资者造成的损失，投资者可以自己受到虚假陈述侵害为由，对*ST博元提起民事赔偿诉讼。

另外，上证所表示，针对因重大信息披露违法被终止上市的公司，综合考虑中小投资者的利益诉求，将“对民事赔偿承担作出妥善安排”，列为了重新上市的条件之一，公司只有符合该项条件，才有可能申请重新上市。

中国证监会此前表示，将博元投资重大违法案件移送公关机关追究刑事责任；上证所亦宣布对该股票实施退市风险警示。这是2014年10月证监会发布退市新规后，沪深两市首家因重大违法行为而启动退市机制的上市公司。（完）