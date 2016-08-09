独家：BP拟出售上海赛科石化股权 价值可达30亿美元--消息

路透法兰克福/香港8月9日 - 数名知情人士告诉路透，英国石油巨头--BP(BP.L)正在寻觅买家，收购BP在中国一家石化合资企业的50%股份，出售可能带来20-30亿美元收入。这家合资公司是BP在中国单一最大投资。

消息人士并称，BP已经聘请投资银行安排出售在上海赛科石油化工有限责任公司(SECCO)的股权。这是BP套现退出缺乏控制权业务的计划之一。如果成功脱手，这将是BP在中国业务的首次重大退出。