独家：BP拟出售上海赛科石化股权 价值可达30亿美元--消息

2016年中国全社会用电量同比增5% 其中第二产业用电量仅增2.9%（更新版）
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透法兰克福/香港8月9日 - 数名知情人士告诉路透，英国石油巨头--BP(BP.L)正在寻觅买家，收购BP在中国一家石化合资企业的50%股份，出售可能带来20-30亿美元收入。这家合资公司是BP在中国单一最大投资。
消息人士并称，BP已经聘请投资银行安排出售在上海赛科石油化工有限责任公司(SECCO)的股权。这是BP套现退出缺乏控制权业务的计划之一。如果成功脱手，这将是BP在中国业务的首次重大退出。
根据BP网站，上海赛科石油化工位于上海漕泾，是中国最大的石化炼厂，2001年成立，总投资27亿美元。
根据该网站，中国国有企业--中国石化(Sinopec)(600028.SS)(0386.HK)及其关联公司持有另外50%股份。
BP在伦敦的发言人拒绝置评，中石化未立即提供置评。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。