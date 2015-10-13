对气候变化的担忧意味着全球石油永远不会被用完--BP

路透伦敦10月13日 - 英国石油公司（BP）(BP.L)首席经济学家斯宾塞·戴尔（Spencer Dale）周二称，外界对使用石油将造成的气候变化影响的担忧意味着，全球剩余的石油储备永远都不会完全被开采。

戴尔周二在伦敦举行的一场经济学家会议上表示，这项假设意味着，石油的相对价格并不一定会在未来上涨。

燃烧现有的油气和煤炭储备将排放出逾2.8万亿吨对气候有害的碳排放，远超过科学家们设定的将全球变暖限制在2摄氏度的1万亿吨门槛。

“对碳排放和气候变化的担忧意味着，全球石油储备越来越不可能被完全用光，”戴尔称。

BP是全球最大的石油生产企业之一，但也与其他能源企业一起呼吁创立全球碳定价机制，以限制对有害气候的能源进行投资。

戴尔称，技术进步亦将降低较难开采资源的开采成本。（完）