对气候变化的担忧意味着全球石油永远不会被用完--BP

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦10月13日 - 英国石油公司（BP）(BP.L)首席经济学家斯宾塞·戴尔（Spencer Dale）周二称，外界对使用石油将造成的气候变化影响的担忧意味着，全球剩余的石油储备永远都不会完全被开采。
戴尔周二在伦敦举行的一场经济学家会议上表示，这项假设意味着，石油的相对价格并不一定会在未来上涨。
燃烧现有的油气和煤炭储备将排放出逾2.8万亿吨对气候有害的碳排放，远超过科学家们设定的将全球变暖限制在2摄氏度的1万亿吨门槛。
“对碳排放和气候变化的担忧意味着，全球石油储备越来越不可能被完全用光，”戴尔称。
BP是全球最大的石油生产企业之一，但也与其他能源企业一起呼吁创立全球碳定价机制，以限制对有害气候的能源进行投资。
戴尔称，技术进步亦将降低较难开采资源的开采成本。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。