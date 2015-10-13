对气候变化的担忧意味着全球石油永远不会被用完--BP

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月13日 - 英国石油公司（BP） 首席经济学家斯宾塞·戴尔（Spencer Dale）周二称，外界对使用石油将造成的气候变化影响的担忧意味着，全球剩余的石油储备永远都不会完全被开采。
戴尔周二在伦敦举行的一场经济学家会议上表示，这项假设意味着，石油的相对价格并不一定会在未来上涨。
燃烧现有的油气和煤炭储备将排放出逾2.8万亿吨对气候有害的碳排放，远超过科学家们设定的将全球变暖限制在2摄氏度的1万亿吨门槛。
“对碳排放和气候变化的担忧意味着，全球石油储备越来越不可能被完全用光，”戴尔称。
BP是全球最大的石油生产企业之一，但也与其他能源企业一起呼吁创立全球碳定价机制，以限制对有害气候的能源进行投资。
戴尔称，技术进步亦将降低较难开采资源的开采成本。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。