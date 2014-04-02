BP将关闭澳洲炼厂 因来自亚洲超大型炼厂的竞争升温

路透悉尼4月2日 - 英国石油公司BP(BP.L)位于澳洲布里斯本的Bulwer Island炼厂正逐渐停产，将在2015年年中画下句点，该公司将之归咎于亚洲多家新的超大型炼厂的运营成本相对偏低。

BP、皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)、艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)及加德士(CTX.AX)等业者位于澳洲的炼厂过去几年多数呈现亏损，因澳元汇价上扬、燃油品质标准更加严格、以及亚洲多处兴建了超大型炼厂，使得这些业者的澳洲炼厂失去竞争力。

BP及其他大型业者都打算出售这些炼厂，或者是将之转型成为燃料进口的储存设施，而不是花钱升级厂房。

BP表示，正考虑将Bulwer Island炼厂转型成为多种油品的进口集散地。该炼厂是在1960年代设立，日产能为10.2万桶。

BP澳洲总裁Andy Holmes表示，“我们认为强化BP在东岸零售及商业燃料市场长期供应地位的最佳选项，是从其他炼厂购买产品。”

BP一名发言人表示，位于澳洲西岸、日炼14.6万桶的Kwinana炼厂仍是该公司西澳、南澳及塔斯马尼亚等省份成长策略的重要部分。(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

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