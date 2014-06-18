BP与中海油签署200亿美元液化天然气供应协议

路透莫斯科/米兰6月17日 - BP首席执行官Bob Dudley在莫斯科的记者会上表示，该公司周二将与中国签署价值约200亿美元的能源供应协议，向中国海洋石油(CNOOC)供应液化天然气(LNG)。

“协议期限是20年。价格对他们很合适，对我们也合理。这是中英两国在贸易方面的一座桥梁，”Dudley表示。

BP与中海油今年稍早已经开始谈判，出口的天然气多数可能来自BP在美国德州Freeport的出口工厂。BP在那里拥有每年出口440万吨的产能。

业内消息人士称，协议将使中国每年的LNG进口至少增加150万吨，或大约26艘船货，巩固中国作为美国天然气主要买家的地位。

中国已经成为美国廉价天然气的最大受益者之一。未来数年美国将通过管道把天然气运到墨西哥湾沿岸的工厂液化，然后装船出口。

去年中海油与英国的BG GroupBG.L签署了LNG供应协议，后者将从美国和澳洲的出口工厂向中国供应。双方采用了双重定价机制，将低廉的美国天然气价格和较贵的原油价格挂钩。

上述与BP签订的最新协议有类似的定价结构，此前中国国家发展和改革委员会已不断努力抑制燃料进口成本。

根据几年前签订的协议，BP已从印尼出口工厂向中国海洋石油供应廉价LNG。

当全球两大LNG买主--日本和韩国，受到高进口成本打击之际，中国压低价格的能力，或许突显出中国是生产商不容错过的市场。

BP目前可以取得在特立尼达(千里达)、安哥拉、埃及和印尼生产的LNG，且未来几年在澳洲的两个新出口设备将上线。

拜石油探勘潮所赐，美国生产创纪录的天然气，且包括Freeport在内的十多个出口项目在酝酿推出中。Freeport将从2018年初开始出口天然气。

期限达到20年或以上的长期供应合约已经愈来愈少见了，因为买家认为自2018年起一波新的供应将有助于压低价格。(完)

(编译 李春喜/戴素萍 审校 屈桂娟)

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