BP将与中国海油签署价值约200亿美元的液化天然气供应协议

路透莫斯科6月17日 - 石油巨头BP(BP.L)的执行长Bob Dudley在莫斯科的一个会议上表示，BP周二稍晚将与中国海洋石油总公司(中国海油，CNOOC)签署价值约200亿美元的协议，向中国海油供应液化天然气(LNG)。

Dudley表示，双方将在伦敦签署协议。英国首相卡梅伦将宣布与中国达成的一系列贸易协议，目前中国总理李克强正在英国进行为期三天的访问。

“这是一笔为期20年的LNG协议，价格对双方来说都很公道...”Dudley表示。

BP已经通过印尼向中国海油供应LNG。(完)

(编译 杜明霞；审校 王冠中)

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