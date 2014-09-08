BP及中石油提高在鲁迈拉油田合资企业中的股权--伊拉克官员

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透迪拜9月7日 - 伊拉克一位高级石油官员周日表示，上周英国石油巨擘BP (BP.L)和中石油(601857.SS)就伊拉克鲁迈拉油田签署了一项修订版合同，提高了两家公司在共同开发鲁迈拉油田合资企业中的股权。
BP和伊拉克官方周四表示，基于修订后的合同，BP将鲁迈拉油田计划的产量目标从每日285万桶下调至210万桶，并延长了合同涵盖的时间。
在原先的合同中，BP持有该鲁迈拉合资企业38%的股权，中石油持有37%，伊拉克国家石油营销组织持有余下份额。
即将离任的伊拉克总理马利基的最高能源顾问Thamer Ghadhban对路透称，基于周四签署的修订版协议，BP所占份额将升至47.6%，中石油增至46.4%，而伊拉克的份额降至6%，但他没有作进一步解释。
目前无法联系到BP及中石油进行置评。
伊拉克在2009-2010年与外国企业签署一系列开发南部超大型油田的服务协议，而后制定了2020年总体石油产能达到每日1,200万桶的目标，直逼头号石油出口国沙特阿拉伯，后者日产能力为1,250万桶。
鲁迈拉油田的石油储备量估计为170亿桶，目前日产量约为130至140万桶，几乎占伊拉克日产量约320万桶的一半。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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