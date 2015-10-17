英国BP和中国石油集团下周将宣布战略结盟--消息人士

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月16日 - 业内消息人士周五称，英国石油公司BP(BP.L)和中国石油天然气集团公司(注:简称中国石油集团,CNPC)[CNPET.UL]下周将宣布一项战略结盟，在伊拉克及其它地区共同开发石油资源。
该交易将在中国国家主席习近平访问伦敦期间签署，旨在加强两家公司在伊拉克的合作。目前两家公司在伊拉克开发鲁迈拉(Rumaila)大型油田。
据BP网站介绍，位于伊拉克南部的鲁迈拉油田排名全球第二，2014年日产量134万桶。
消息人士称，两家公司还将寻求在全球其它地区设立新的合资企业。他们表示，预计协议中不会包含明确的产量或投资目标。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。