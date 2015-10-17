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国际财经 | 2015年 10月 17日 星期六 10:29 BJT

英国BP和中国石油集团下周将宣布战略结盟--消息人士

路透伦敦10月16日 - 业内消息人士周五称，英国石油公司BP(BP.L)和中国石油天然气集团公司(注:简称中国石油集团,CNPC)[CNPET.UL]下周将宣布一项战略结盟，在伊拉克及其它地区共同开发石油资源。

该交易将在中国国家主席习近平访问伦敦期间签署，旨在加强两家公司在伊拉克的合作。目前两家公司在伊拉克开发鲁迈拉(Rumaila)大型油田。

据BP网站介绍，位于伊拉克南部的鲁迈拉油田排名全球第二，2014年日产量134万桶。

消息人士称，两家公司还将寻求在全球其它地区设立新的合资企业。他们表示，预计协议中不会包含明确的产量或投资目标。(完)

(编译 刘秀红；审校 张涛)

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