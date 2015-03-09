英国个股：BP拟与合作方对埃及供气项目投资120亿美元

路透伦敦/开罗3月6日 - 英国石油企业BP 拟与合作伙伴投资约120亿美元。这项投资属于开发5万亿立方英尺天然气资源和5,500万桶凝析油的西尼罗河三角洲特许协议。

这项供应协议将帮助埃及应对几十年来最严重的能源危机。随着能源消费增加同时产量下降，埃及过去几年从能源净出口国变成净进口国，并经常性停电。

BP周五称，该项目生产料达到每天12亿立方英尺，约相当于埃及目前天然气生产的四分之一。

BP称，在该项目合作中持有约65%的权益。预计2017年开始生产。

BP北美地区总裁Hesham Mekawi称：“BP预计，当WND(西尼罗河三角洲)项目在本10年内(2019年前)产量达到顶峰时，向埃及国内市场的天然气供应将较目前增加一倍。”(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)