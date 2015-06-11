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气候环境 | 2015年 6月 11日 星期四 16:33 BJT

BP报告称2014年可再生能源为增速最快能源

路透伦敦6月10日 - 英国石油（BP）周三发布《BP世界能源统计年鉴》称，去年全世界能源消费急剧下降，其中可再生能源增速最快，在全球发电量中占比达到创纪录的6%。

“（去年）用于发电的可再生能源增长了12%，”《世界能源统计年鉴》写道。“尽管该增幅低于过去10年的平均增幅，但这意味着可再生能源在全球发电量的占比达到创纪录的6%。”

中国用于发电的可再生能源去年增长15.1%，连续第五年增幅最大。

“全球能源需求减速与能源构成变化对碳排放产生了明显影响，”BP在报告中表示。

“我们的计算显示，2014年能源消费造成的全球二氧化碳排放量仅增长了0.5%，除金融危机刚结束后的那段时期，这是自1998年以来的最低水平，”BP称。

完整的报告请见：here。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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