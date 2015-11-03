BP预期全球能源资源至2050年将增加近一倍

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦11月2日 - 石油巨擘BP (BP.L)周一表示，由于现有技术巨大的开发能力，尽管消耗量居高不下，但2050年前全球储备仍将增加将近一倍，因此石油或天然气在数十年后耗竭的风险不复存在。
BP集团技术部门主管David Eyton表示，如果将所有可得的能源型态，包括核能、风力与太阳能等都列入考量，这些资源将足以因应这段期间全球需求的20倍。
“能源资源相当充裕。对于石油与天然气耗尽的担忧已经消散，”Eyton表示。
BP表示，藉着这些科技的应用，至2050年，全球已证实的化石燃料资源可能由2.9万亿桶石油当量，增至4.8万亿桶，比同期全球需求的预估多出将近一倍。
Eyton表示，随着全新的开发与技术，这些资源可能跳升至惊人的7.5万亿桶。
由于各国政府采行限制碳排放政策，以对抗全球气候变暖，全世界转而投向乾净能源，对化石燃料的仰赖程度料将下降。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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