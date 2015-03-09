BP拟与合作方对埃及供气项目投资120亿美元

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透伦敦/开罗3月6日 - 英国石油企业BP(BP.L)拟与合作伙伴投资约120亿美元。这项投资属于开发5万亿立方英尺天然气资源和5,500万桶凝析油的西尼罗河三角洲特许协议。
这项供应协议将帮助埃及应对几十年来最严重的能源危机。随着能源消费增加同时产量下降，埃及过去几年从能源净出口国变成净进口国，并经常性停电。
BP周五称，该项目生产料达到每天12亿立方英尺，约相当于埃及目前天然气生产的四分之一。
BP称，在该项目合作中持有约65%的权益。预计2017年开始生产。
BP北美地区总裁Hesham Mekawi称：“BP预计，当WND(西尼罗河三角洲)项目在本10年内(2019年前)产量达到顶峰时，向埃及国内市场的天然气供应将较目前增加一倍。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
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