BP计划再裁减数千岗位 应对油价下跌

路透伦敦1月12日 - 英国油气企业BP(BP.L)周二宣布全球裁员5%，应对油价持续下跌局面。

BP表示，计划在全球原油生产部门，即上游业务部门，裁撤4,000-20,000个岗位。BP表示截至2015年底员工总数约为80,000个。该公司正在实施规模35亿美元的重组计划。

随着原油跌至每桶32美元左右的12年低点，今年全球大型油气生产商势必继续大力削减支出。

“我们想在不影响安全运营的前提下简化结构和降低成本。全球而言，我们预期上游业务人数到今年底将低于20,000个，”一名公司发言人表示。

他说，在北海，BP计划未来两年裁减600人，大部分裁员计划可能在2016年完成。

BP股价周二收低1.5%至323.10英镑。自油价在2014年中开始下跌以来，该股已跌约40%。

包括皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS和雪佛龙(Chevron) CHV.N在内的油企已经在全球裁员数万人，以因应2014年6月以来油价缩水近75%导致的获利锐减。

BP在10月宣布第三轮减支计划，称截至2017年，将把每年资本支出限制在170-190亿美元。

BP称，预计2016年再剥离30-50亿美元投资。该公司近年来已经出售逾500亿美元的资产，以支应漏油相关支出。

据麦格理分析师，主要油企第四季上游业务获利料同比下降84%，较前季下降48%。

BP将在2月2日公布2015年第四季和全年财报。(完)