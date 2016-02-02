BP录得至少20年来最大年度亏损 将进一步裁员

路透伦敦2月2日 - 英国油气公司BP (BP.L)周二公布，2015年录得至少20年来的最差年度业绩，并将进一步裁员数千人，以应对国际油价暴挫的困难局面。

BP公布2015年巨亏65亿美元，这比2010年的业绩还要糟糕，当年BP因墨西哥湾石油泄漏事件而提列了大笔支出。

BP表示，在此前宣布的油气开采业务裁员4,000人的基础上，将进一步于2017年底前在下游业务部门裁员3,000人。裁员是BP去年公布的25亿美元重整计划的一部分。

“我们将继续针对变化的环境作出迅速调整和再平衡。”BP执行长Bob Dudley在声明中指出。

BP称2015年第四季基本重置成本获利、也就是该公司定义的净利仅为1.96亿美元，大幅低于分析师预估的7.3亿美元。

第四季提列的减损达26亿美元，因油气生产部门受能源价格疲软打击，包括在墨西哥湾、美国俄亥俄州Utica页岩、以及利比亚等地的油田等等。

BP的财报是第四季能源业疲软财报的最新佐证。美国第二大生产商雪佛龙(Chevron)(CVX.N)上周公布13年首度出现的季度亏损，皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)则料将公布获利接近腰斩。

2015年第四季布兰特原油均价为每桶43美元，低于上年同期的每桶76美元。

根据BP所提供的简单计算法则，布兰特原油每变动1美元，税前重置成本营业利润所受影响程度为3亿美元。(完)