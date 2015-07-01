专访：BP首席经济学家认为美国页岩油将承受住供应过剩的冲击

路透布鲁塞尔6月30日 - 英国石油公司BP(BP.L)首席经济学家戴尔(Spencer Dale)周二表示，美国页岩油产出面对低油价将表现出韧性。由于预期将有每日约50万桶的伊朗原油重返市场，低油价局面料将持续更长时间。

不过，戴尔对路透称，如果伊朗核谈判能达成协议，从制裁解除到对油市产生影响，可能也得需要一些时间。

戴尔的感觉是谈判结果将更为贴近美国的要求，经过一段观察期后才会解除制裁，而非像伊朗寻求的那样立即解除。

美国和欧盟的制裁都禁止各自的公司购买伊朗石油。

制裁导致每日100万桶的伊朗原油退出市场，戴尔称普遍看法是大约一半的量，即每日50万桶，将可以在三到四个月的时间内返回市场。

戴尔称，美国的活跃钻机数(rig count)已经从去年10月的峰值下降了约60%，但这并不意味著作为最灵活的一种原油供应来源，美国页岩油将不能保住一席之地。

他表示，“在当前的油价水平，我们不认为活跃钻机数可以回归高水平，但人们也不应因此就认为美国页岩油已被消灭。”（完）

(编译 高琦 审校 张涛)

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