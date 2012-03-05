BP就墨西哥湾漏油诉讼达成和解协议

路透纽约3月2日电---BP(BP.L)周五表示,已就2010年墨西哥湾漏油事件达成估计为78亿美元的和解协议.但这家石油巨擘仍将面临美国政府、墨西哥湾各国和钻油夥伴公司的起诉.

美国联邦地方法院法官Carl Barbier在案件开庭审理三天前公布的庭谕中表示,集体和解提出的条款将呈交法院审批.

BP表示,这项提议和解费用约为78亿美元,其中包括承诺支付给墨西哥湾海鲜行业的23亿美元费用.

公司表示,达成和解并不代表公司承认负有责任,公司还将把起诉Transocean和Halliburton所得偿金中的一部分转让给原告.

这个棘手案子中相当一部分能通过此次和解得到解决.但和解并未彻底解决BP面临的风险.

公司还面临来自美国政府就违犯洁净水资源法和其它法律对其提出的诉讼,最终罚款总额可能高达数十亿计美元.

美国司法部此前表示,对於未解决的联邦索赔案件,已准备好通过法庭审理让责任方付出代价.

"美国将继续与墨西哥湾五国紧密合作,确保这次环境灾难相关的联邦法律执行以及损失索赔的公正、公平,并从墨西哥湾人民的福祉出发进行重建工作,"司法部发言人Wyn Hornbuckle表示.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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