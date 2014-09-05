BP被判在2010年漏油事故中“严重疏忽” 罚金或近180亿美元

路透休斯顿/纽约9月4日 - 一名美国法官裁定，BP(BP.L)在四年前的墨西哥湾漏油事件中存在“严重疏忽”，这可能使BP再支付近180亿美元罚金。而该公司已经为此支出超过420亿美元费用。墨西哥湾漏油事件是美国历史上最严重的一场环境灾难。

周四的判决由路易斯安那州新奥尔良市的美国地区法官Carl Barbier做出，BP表示将要上诉。去年Barbier法官在没有陪审团的情况下进行审判，以确定谁应该为2010年4月20日的BP油井平台爆炸和漏油事件负责。这次事故使11名工人丧失，漏油持续近三个月，并蔓延到好几个州的海岸线。

Barbier判决，BP负有主要过失，本案涉及的其他两家公司Transocean(RIG.N)和Halliburton(HAL.N)没有太多责任。灾难发生，是因为涌出的甲烷气体在Deepwater Horizon钻井平台上引发爆炸，当时该平台正在路易斯安那州附近海域一英里深的Macondo 252号油井作业。

虽然Barbier还没有依据联邦《洁净水法案》确定漏油造成的破坏，或判定泄漏了多少桶原油，不过密西根大学法学教授、前司法部环境犯罪部门负责人David Uhlmann表示，这个判决“大大增加了”BP根据该法案所要承担的民事处罚责任。

路透此前进行的计算显示，根据处罚最重的“严重过失”计算，罚金可能高达176亿美元。这个数额远高于“过失”判决的罚金上限45亿美元。

BP仅按照《洁净水法案》拨留35亿美元罚金，但清理、补偿和赔偿金拨备总计超过420亿美元。

“法庭判定漏油是‘由于BP的严重疏忽或故意渎职’，”Barbier法官在书面判决中称，“BP的行为是不计后果的。”

作为回应，BP称将对判决表示异议，因其认为该案并未达到“严重疏忽”标准，“BP认为若公正地看待该案，则并不支持地区法院的错误判决。”

法律和商业专家称，如果维持严重疏忽的判决，将会为深水钻探和其他高风险行业树立新的严苛标准，并提高其责任风险。

在美国圣母大学教授国际金融的Gianna Bern谈到能源行业时称，该案将产生“长期影响”，“潜在责任现在很高，限制了这类活动的参与者数量。”

BP在美国股市收跌5.9%至44.89美元；在伦敦股市也收低近6%，创逾四年最大单日跌幅。

BP在2012年末与美国政府就另一刑事案件达成和解，同意支付45亿美元罚金。(完)

(编译 李春喜/朱晓军；审校 许娜)

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