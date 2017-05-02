（更正）BP第一季获利增长近两倍 得益于油价上涨及产量增长

大型投行第一季商品相关收入下降29%至11年低点--调查
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
（更正：倒数第二段译文有误，改为“净负债权益比”，非“负债经营率”）
路透伦敦5月2日 - 英国石油巨头--BP(BP.L)公布的2017年第一季获利较上年同期增长近两倍，得益于油价上涨以及产量增至五年最高的提振。不过该公司为了支付收购以及2010年墨西哥湾漏油事件的成本，债务上升。
BP与其主要竞争对手埃克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)、雪佛龙(Chevron)(CVX.N)和道达尔(TOTF.PA)公布的业绩均好于预期，因为石油和天然气价格上涨。
过去一年油价上涨50%，第一季达到每桶54美元左右。
BP财务长Brian Gilvary告诉路透，该公司预测2017年石油均价介于每桶50-55美元之间，如果石油输出国组织(OPEC)及其他主要产油国将减产行动延长到下半年，则油价可能涨至预测区间的上档。
这样的业绩可舒缓投资者的部分担忧。BP在2月将今年盈亏平衡油价上调至每桶60美元，此前该公司进行了一系列推高债务的投资。
0935GMT，BP股价涨1.627%。
“这样的业绩表现不错，”Cenkos Securities分析师写道，但补充说：“净负债权益比正在加速上冲20-30%目标范围的顶点，不过剥离资产，包括近期在中国以17亿美元出售上海赛科石油化工有限责任公司股权，应该会有帮助。”
为了让油价保持活力，油企希望石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯及其他产油国把减产协议从6月30日开始再延长六个月。(完)
(编译 李春喜/侯雪苹；审校 王洋/刘秀红)
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