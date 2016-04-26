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国际财经 | 2016年 4月 26日 星期二 15:06 BJT

BP第一季核心获利同比骤降80% 不过好于分析师预期

路透伦敦4月26日 - 英国石油巨头BP (BP.L)周二公布，第一季核心获利较上年同期大幅下降80%，受累于油价触及近13年低点的跌势。不过这业绩好于分析师预期。

BP今年头三个月净利为5.32亿美元，分析师预测中值为亏损1.4亿美元。

BP首席执行官(CEO)Bob Dudley表示，他预计今年年底时全球石油供需将达到平衡，这可能帮助推高价格。

“市场基本面仍暗示，强劲的需求和疲弱的供应增长到年底时将使全球油市接近平衡，”Dudley在财报声明中称。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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