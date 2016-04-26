BP第一季核心获利同比骤降80% 不过好于分析师预期

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透伦敦4月26日 - 英国石油巨头BP (BP.L)周二公布，第一季核心获利较上年同期大幅下降80%，受累于油价触及近13年低点的跌势。不过这业绩好于分析师预期。
BP今年头三个月净利为5.32亿美元，分析师预测中值为亏损1.4亿美元。
BP首席执行官(CEO)Bob Dudley表示，他预计今年年底时全球石油供需将达到平衡，这可能帮助推高价格。
“市场基本面仍暗示，强劲的需求和疲弱的供应增长到年底时将使全球油市接近平衡，”Dudley在财报声明中称。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。