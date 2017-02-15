BP称美国页岩油产出将限制油价涨势 55-60美元是健康价格

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透开罗2月14日 - BP(BP.L)执行长Bob Dudley周二表示，美国页岩油产出可能限制油价进一步上涨，该公司认为55-60美元对原油来说是比较健康的价格。
“55美元或60美元左右的价格似乎正好，有助于石油行业避免出现产油国混乱...对全球来说55-60美元似乎是健康的价格，”Dudley在开罗举行的一个石油会议上说。
“一个很大的问题是页岩油：随着油价上升美国页岩油产出会怎样，以及这将限制油价上涨。”
BP警告称，虽然石油消费国青睐较低的油品价格，但这对全球平衡未必是好事。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
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