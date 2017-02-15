BP称美国页岩油产出将限制油价涨势 55-60美元是健康价格

路透开罗2月14日 - BP(BP.L)执行长Bob Dudley周二表示，美国页岩油产出可能限制油价进一步上涨，该公司认为55-60美元对原油来说是比较健康的价格。

“55美元或60美元左右的价格似乎正好，有助于石油行业避免出现产油国混乱...对全球来说55-60美元似乎是健康的价格，”Dudley在开罗举行的一个石油会议上说。

“一个很大的问题是页岩油：随着油价上升美国页岩油产出会怎样，以及这将限制油价上涨。”

BP警告称，虽然石油消费国青睐较低的油品价格，但这对全球平衡未必是好事。(完)