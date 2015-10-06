美国称BP将支付逾200亿美元了结2010年泄油案

路透华盛顿10月5日 - 美国司法部长Loretta Lynch周一称，BP Plc (BP.L)将支付逾200亿美元罚金，基本了结五年前墨西哥湾泄油事件相关的所有诉讼。这是美国历史上此类企业和解案中规模最大的一宗。

BP之前拿出438亿美元作刑事和民事罚款以及清理成本之用。到今年7月份，又首次拿出了上述协议的概要。BP表示，此次泄油事件带来的总税前开支现在约为538亿美元。(link.reuters.com/duz94w)

Lynch周一公布的上述罚金总额高于今夏时达成的187亿美元的协议，这其中的部分原因是Lynch将BP很早就答应下来的与恢复工作有关的10亿美元也计算在内。

BP股价在纽约市场(BP.N)收高近3%至33.49美元。投资者对该协议大加称赞，认为这比BP原本应该承担的要少得多。

上述罚款将用于环境恢复以及经济发展项目，这些项目都是为了解决这场美国历史上最严重的海上泄油事故。罚款将在18年内支付给联邦政府、墨西哥湾周边五个州以及数百城市。

“协议将启动全球历史上一次最大的环境修复工作，”Lynch称。

该协议的核心包括为自然资源受损而支付的71亿美元、根据《净水法》支付的55亿美元、以及向各州支付的49亿美元。

美国联邦和州政府官员周一正式提交了和解协议，应会很快就获得美国路易斯安那州地方法院的批准。(完)