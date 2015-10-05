欧洲个股：美国称BP将支付逾200亿美元了结2010年泄油案

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
BP股价在纽约市场 收高近3%至33.49美元。投资者对该协议大加称赞，认为这比BP原本应该承担的要少得多。
上述罚款将用于环境恢复以及经济发展项目，这些项目都是为了解决这场美国历史上最严重的海上泄油事故。罚款将在18年内支付给联邦政府、墨西哥湾周边五个州以及数百城市。
“协议将启动全球历史上一次最大的环境修复工作，”Lynch称。
该协议的核心包括为自然资源受损而支付的71亿美元、根据《净水法》支付的55亿美元、以及向各州支付的49亿美元。
美国联邦和州政府官员周一正式提交了和解协议，应会很快就获得美国路易斯安那州地方法院的批准。(完) (编译 孙国玉；审校 杜明霞)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。