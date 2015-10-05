欧洲个股：美国称BP将支付逾200亿美元了结2010年泄油案

BP股价在纽约市场 收高近3%至33.49美元。投资者对该协议大加称赞，认为这比BP原本应该承担的要少得多。

上述罚款将用于环境恢复以及经济发展项目，这些项目都是为了解决这场美国历史上最严重的海上泄油事故。罚款将在18年内支付给联邦政府、墨西哥湾周边五个州以及数百城市。

“协议将启动全球历史上一次最大的环境修复工作，”Lynch称。

该协议的核心包括为自然资源受损而支付的71亿美元、根据《净水法》支付的55亿美元、以及向各州支付的49亿美元。