BP拟退出中国合资企业赛科石化 三家企业竞购股权--消息

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透法兰克福/伦敦9月15日 - 数名消息人士表示，至少三家大型化学企业准备竞购BP(BP.L)的中国石化合资企业--上海赛科石油化工(SECCO)的股份，这批股权可能卖得20亿美元以上价格。
BP持有赛科石化的50%股权，是BP在中国最大投资。消息人士称，买家将在未来几天提交出价。
消息人士称，韩国SK化工(006120.KS)、奥地利BorealisBESGR.UL及瑞士英力士集团(Ineos Group)都准备出价竞争这批资产。由于讯息未公开，消息人士要求匿名。
至少还有另外一家企业正在考虑加入此轮竞购。
BP及上述三家可能买家均拒绝置评或尚无法取得评论。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
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