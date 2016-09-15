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国际财经 | 2016年 9月 15日 星期四 19:00 BJT

BP拟退出中国合资企业赛科石化 三家企业竞购股权--消息

路透法兰克福/伦敦9月15日 - 数名消息人士表示，至少三家大型化学企业准备竞购BP(BP.L)的中国石化合资企业--上海赛科石油化工(SECCO)的股份，这批股权可能卖得20亿美元以上价格。

BP持有赛科石化的50%股权，是BP在中国最大投资。消息人士称，买家将在未来几天提交出价。

消息人士称，韩国SK化工(006120.KS)、奥地利BorealisBESGR.UL及瑞士英力士集团(Ineos Group)都准备出价竞争这批资产。由于讯息未公开，消息人士要求匿名。

至少还有另外一家企业正在考虑加入此轮竞购。

BP及上述三家可能买家均拒绝置评或尚无法取得评论。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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