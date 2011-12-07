人行外汇资产近八年来首降

中国央行数据显示，10月末货币当局外汇资产余额为23.296万亿元人民币，较上月下降893.4亿元，为2003年12月以来首次下滑。由於欧债危机疑虑及全球经济复苏前景黯淡引发避险情绪上升，商业银行等金融机构在人民币贬值预期下更愿意持有外汇资产。若人民币颓势不改,央行外汇资产净降还可发生。路透