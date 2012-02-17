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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 17日 星期五 14:35 BJT

人行去年底买进大量黄金--报道

《金融时报》周四援引世界黄金协会（WGC）高层人士的话报道，中国人行在2011年最後几个月大举买进黄金,中国黄金进口量因此大增。WGC投资部门主管Marcus Grubb表示中国人行购金可以用来解释中国的黄金进口为何与WGC黄金消费需求预估之间存在很大差距。路透

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