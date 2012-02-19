人行周末意外降存准率

中国人民银行周六宣布，将自24日(下周五)起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，为今年首次下调。前次下调则在去年12月5日，是近三年来首次调降，下调幅度亦为50个基点。本次下调后大型金融机构的存准率将调降至20.5%，预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币。路透