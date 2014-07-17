分析：贫富分化促使投资者重新思考新兴市场风险

图为面值10和20雷亚尔的巴西新版货币。 REUTERS/Cadu Gomes

路透伦敦7月16日 - 发展中国家的中产阶级因为没有从经济成长中看到足够的成果，不满情绪日益滋生，这种不满也迫使全球主要投资者重新思考如何看待新兴市场。

对于关注发展中国家的投资者而言，政治风险是一个永远躲不开的问题。但许多基金经理眼下正在评估哪些国家拥有强有力的政府和机构，足以避免让这样的怒火演变成“阿拉伯之春”后的动荡。

他们表示，被某位投资者称作“Facebook中产阶级”的群体正在逐渐形成，这类人胸怀抱负，却对精英阶层把持经济成长利益感到灰心沮丧，由此在巴西和中国等重要经济体逐渐形成一种暗流涌动的局面。

“这些国家的中产阶级逐渐意识到，他们并没有像全球其他地区的中产阶级那样，享有政府提供的学校、道路、医疗体系和住房。”瑞银财富管理新兴市场投资长Jorge Mariscal说。“正是这种现象，导致怨气越来越大。”

保险市场显示明确信号，拥有跨国业务的企业对社会不满现象尤其焦虑。

保险经纪商Willis政治与贸易信贷风险业务部门主管Andrew van den Born说，保险商发现，企业要求对冲“软性”政治风险的保单需求大幅增长，这种风险不同于战争等硬性政治风险，譬如可以表现为对损害公司业务前景的国内骚乱政策上应对不力。

“我们发现软性风险在不断增大，包括收入分化、贫困以及食品价格。”van den Born称。“自阿拉伯之春以来，对冲软风险的保险产品需求一直在上升。”

信贷保险商Coface将土耳其和委内瑞拉评级归入“负面观察名单”，因两国的“政治十分脆弱”，都出现过内乱。

全球股票和债券基金经理也在逐渐意识到这类社会动荡的前因后果，以及最终对经济成长和长期回报率的影响程度。

一些经理人开始愈发关注哪些政府能够快速实施改革，化解政治紧张局势。英国标准人寿投资(SLI)策略主管Andrew Milligan便是其中一位。

他认为墨西哥债券仍有极高的可投资性。但SLI对于巴西信用资产却实施了“零配置”，巴西街头示威活动不断，即将举行的大选结果难以预料。

他称，“政治动荡是我们看法谨慎的另一个原因...这些问题通常导致资金外流，或者流入不足。而这常伴随着货币问题...”

经济合作暨发展组织(OECD)在7月稍早公布的一份报告中指出，发展中国家的快速增长使数以百万计人口脱离贫困，打造了新的中产阶级，但同时中国和印度等国的不平等现象也在加剧。

OECD称，由此导致的社会紧张可能“妨碍经济增长并导致不稳定局面。”

OECD发展中心全球研究主管Carl Dahlman警告称，紧张局势攀升对外国投资流构成威胁，不利于经济进一步发展。

他对路透说，“当(投资者)开始看到社会紧张加剧，确实会出现投资回落...很大程度上是人的本能反应。”

投资者也指出，必须考量诸如机构或政府稳定等定性因素。不平等定量指标不足以孤立存在。

经济学家最关注的平等指标--世界银行和OECD等机构使用的基尼系数显示，比如，尼日利亚的收入不平等情况就比法国更严重。但该系数也显示，白俄罗斯和日本均属全球收入分配最平等国家，尽管两国的投资前景迥然不同。

AllianceBernstein新兴市场投资组合管理人Morgan Harting称，“当然，这是整个马赛克场景的一部分...但这里有大量因素在发挥作用。”

全球最大资产管理业者--贝莱德为投资者提供主权信贷风险指数，除惯用的量化指标以外，其中30%是由评估一国政府效能及稳定度的一项指标--“支付意愿”所构成。

野村资深政治分析师Alastair Newton指出，在过去一年内，巴西、智利、埃及、泰国及土耳其等诸多国家社会动荡，被视为“准系统性威胁，”并在“让我夜不能寐”的事件名单上名列前茅。

“你知道许多国家可能发生不好的事情，但你不知道到底会发生什么，也不知道何时发生，”他对路透表示，“就算你知道，可能也很难加以反映。”

**投资契机**

并非所有的投资人都这么悲观。有些人认为土耳其、巴西或智利中产阶级发生的骚动，应被视为绝佳发展趋势中成长的苦痛。

太平洋投资管理公司(PIMCO)新兴市场股票主管Masha Gordon认为，投资者也应该为印度情势发展感到振奋；印度5月选出力图改革的政府，即表明新的中产阶级可推动改革让情况变得更好。

5月选举结果促使印度资产价格大涨。印度股市指标BSE股指选后大涨逾15%，本月更攀抵纪录高位。

在瑞银资产管理公司的Mariscal看来，这股社会不满的声浪同时也代表投资的契机；他说，抗议者要求兴建基础设施、医院和保健设施，这是投资这些项目的大好机会。

“这对我们来说是个有趣的主题...一个有待开发的中期投资题材，”他说。(完)

(编译 洪曦/石冠兰/龚芳; 审校 郑茵/高琦/艾茂林)

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