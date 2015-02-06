《热点透视》丹麦会变成下一个瑞士？历史或不会重演

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik； 编译 李爽/戴素萍

路透伦敦2月5日 - 瑞士的汇率政策防线被攻破后，丹麦首当其冲。瑞士1月15日弃守瑞郎兑欧元上限，让交易员变得更加大胆，丹麦成为他们的下一个目标。但历史不会重演。

丹麦央行在2月5日降息至负0.75%，以打压克朗兑美元，这是该央行三周内第四次降息。丹麦央行还大举干预汇市。外汇储备增加1,060亿克朗至5,640亿克朗的记录高位，增幅相当于国内生产总值(GDP)的约5%。丹麦政府还停止发行债券，以降低已发行债券的吸引力。

交易员一直押注丹麦最终会屈服。期权市场欧元/克朗隐含波动率至少比瑞郎弃守汇率上限之前的水准高六倍。欧元/克朗看跌期权与看涨期权之间的溢价正处于数年内最阔。

以目前的干预速度来看，10个月的时间就会使丹麦储备升至相当于GDP的80%，这一水准与瑞郎放弃维持三年的瑞郎上限时的储备规模相当。但丹麦可能不会这么轻言放弃。丹麦在联系汇率政策方面经验丰富，自1970年代初以来就参与了欧洲各种汇率机制。

丹麦央行对当前欧洲汇率机制的承诺是如此的强烈，以致于货币政策自主权实际上早就已经拱手让人。该汇率机制允许克朗兑欧元维持在7.46038克朗上下浮动2.25%区间内。无论如何，对经济疲弱且眼下没有通胀问题的国家而言，降息是相当适切的。

至少理论上，丹麦也能仰赖欧洲央行的帮忙。欧洲央行照理说会协助将克朗兑欧元控制在此双方同意的区间内。瑞士单方面的瑞郎兑欧元汇率上限则无法享有这样的帮助。

此外，流入丹麦的资金应该也会较小。不同于瑞郎，克朗并不被视为避险资产或储备货币，尤其是因为丹麦并不像瑞士是属于金融中心。

没有一个汇率机制是无懈可击的。然丹麦的作法是很有可能奏效的。(完)

(译文审校 李婷仪)